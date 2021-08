Landes : choc violent entre un poids lourd et une voiture, un homme de 74 ans en urgence absolue

Les services de secours et de sécurité sont sur place

L'accident s'est produit aux alentours de 15h30 sur la départementale 834 à la sortie Sabres, en direction de Mont-de-Marsan, dans les Landes, ce lundi 2 août. Un choc violent entre un poids lourd et une voiture. Les deux passagers du véhicule, un homme et une femme, sont blessés. L'homme est en urgence absolue. Les secours et les gendarmes sont sur place.

Un homme de 74 ans incarcéré dans la voiture

Un homme de 74 ans est incarcéré dans la voiture, il est en urgence absolue. Une femme de 71 ans, elle aussi présente dans le véhicule, est bloquée mais consciente, précisent les pompiers. Leur désincarcération est en cours. Les gendarmes, ainsi que 18 pompiers sont sur place.

Le conducteur du poids lourd, conscient, est choqué. Le Smur, présent sur le lieu de l'accident, prend en charge les victimes directement sur place. La préfecture des Landes demande aux conducteurs d'éviter cette zone afin de faciliter l’action des services de secours.