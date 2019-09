Landes : condamné à deux ans de prison pour avoir conduit ivre, sans permis et blessé ses enfants dans un accident

Un père de famille de 29 ans a été condamné ce mardi par le tribunal de Mont-de-Marsan à deux ans de prison ferme. En août dernier, il avait eu un accident après une course-poursuite avec la police municipale. Ses quatre filles et son ex-compagne ont été blessées.

Mont-de-Marsan, France

Le tribunal de Mont-de-Marsan a finalement décidé de dire "stop". Il a condamné à deux ans de prison ferme un jeune homme de 29 ans, et a révoqué un sursis de deux mois, pour notamment conduite sans permis, sous l'emprise de stupéfiants, sous empire alcoolique et pour blessures involontaires. En tout, ce Gersois était jugé pour 16 infractions, dont six délits.

Début août, il a en effet eu un accident après une course-poursuite avec la police. Ses quatre filles, âgées de 2 à 9 ans, et son ex-compagne, ont été blessées. Ce soir-là, les policiers croisent par hasard la route de cette voiture, avec ce conducteur au comportement étrange. A ses côté, sur le siège passagers, se trouve donc son ex-compagne, et à l'arrière leurs quatre filles, qui sont debout, agitées et ne semblent pas porter de ceinture de sécurité.

Déjà condamné à cinq reprises pour conduite sans permis

Lorsque les policiers demandent au conducteur de s'arrêter, celui-ci accélère et prend la fuite. Il conduit à près de 100 km/h dans les rues de la ville, grille sept feux rouges, franchit des lignes blanches et manque de renverser un piéton. Perdant le contrôle de sa voiture, il percute le parapet d'un pont. Dans le choc, très violent, ses quatre filles et son ex-compagne sont donc touchées. L'une des petites, âgée de 7 ans, est même éjectée du véhicule et est dans un état grave.

Quant au conducteur, les policiers se rendent compte qu'il est connu de leurs services : il a déjà été condamné à cinq reprises par le passé pour avoir conduit sans permis. Le soir de l'accident, il était, en plus, sous l'empire de l'alcool et sous l'emprise de stupéfiants. Des récidives et un casier judiciaire qui poussent d'ailleurs le parquet à lui demander au cours de l'audience : "Qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous arrêtiez de conduire ?"

C'est un miracle que vos enfants soient encore en vie." — Le juge, Guillaume Cotelle

Le chauffard est un homme grand, très mince, presque frêle. Les cheveux très noirs, fraîchement coupés, la barbe bien taillée. Chemise blanche impeccable. L'air las, fatigué, éteint. Il opine du chef à l'énoncé des faits, ou lorsque le juge énumère les blessures de sa famille : 14 points de suture pour l'une de ses filles, traumatisme à l’œil pour l'autre, traumatisme crânien et côtes cassées pour son ex-compagne... Mais lorsque le juge lui montre les photos de l'accident, de cette scène de désolation, de la voiture détruite, du pont embouti, il craque. "C'est un miracle que vos enfants soient encore en vie", constate le juge, implacable.

Il ne sait ni lire ni écrire

Mais à la question pourquoi ? Pourquoi avoir pris la voiture alors qu'il n'a pas le permis, alors qu'il a bu, alors qu'il a fumé... Pas de réponse, que des pardons. Un garçon perdu, "un malheureux", selon le terme utilisé par son avocat, qui a quitté l'école à l'âge de 12 ans, qui ne sait ni lire, ni écrire. Me Sagardoytho prie donc le tribunal à beaucoup d'humanité. Mais celui-ci retient surtout la récidive, alors ce sera la prison.

Ce que regrette Me Sagardoytho. "Cela ne règle pas les difficultés qui sont sous-jacentes dans la personnalité de ce gamin, explique l'avocat. On lui fait le reproche de ne pas avoir passé le code, le permis de conduire, on constate qu'il est analphabète, qu'il ne sait ni lire ni écrire. Donc bien évidemment, il faut avoir une réflexion qui dépasse l'immédiateté, il faut avoir une réflexion aussi sur l'échec social qui produit ce type d'individualité", décrit-il.

Si la prison était une école, ça se saurait. C'est plutôt l'école du crime." — Me Sagardoytho

"Hélas, le tribunal a choisi la réponse par la prison. Si la prison était une école, ça se saurait. C'est plutôt l'école du crime, ajoute Me Sagardoytho. Ce que j'espère, c'est que c'est en conscience que ce jeune homme saura s'emparer des chances qu'il pourra trouver sur sa route, pour rebondir dans des conditions beaucoup moins traumatisantes que celles qui lui ont valu de déraper à ce point-là."

Le jeune homme est donc condamné à 2 ans de prison ferme, ainsi qu'à 850 euros d'amende. Un sursis de deux mois a aussi été révoqué.