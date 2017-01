Landes : contrôlé à 225 km/h sur l'A63, l’automobiliste a dû passer le volant à sa femme

Un automobiliste a été contrôlé à 225 km/h au lieu de 130 sur l'autoroute A63 au niveau d'Escource.

Les gendarmes du peloton de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) ont intercepté un automobiliste portugais ce dimanche 22 janvier sur l'autoroute A63, au niveau d'Escource. Il roulait à 225 km/h au lieu de 130 km/h. L'homme, qui était en déplacement en France, rentrait chez lui après avoir été appelé pour une urgence familiale.

L'opérateur qui a enregistré le grand excès de vitesse a aussitôt prévenu ses collègues motards pour qu'ils l'interceptent. L'homme les a donc suivis sur une aire de repos. Son permis lui a été retiré sur le champ. Il a tout de même pu continuer son trajet car sa compagne a pris le volant de la BMW. En attendant sa convocation devant le tribunal, l'automobiliste est sous le coup d'une interdiction de conduire sur le territoire français.

"Sur le moment on pense à l'inconscience du conducteur. Car en cas d'accident, on ne se retrouve plus à intervenir pour intercepter le conducteur en infraction mais à intervenir pour aller sauver des vies sur un accident de la circulation. La première réaction d'un gendarme c'est la colère face à l'inconscience du conducteur et l'envie de l’interpeller et de le verbaliser pour lui faire comprendre les risques et les dangers de son comportement."" réagit le Capitaine Stéphane Letertre, le commandant en second de l'EDSR des Landes.

En 2016, les gendarmes des Landes ont relevé 7930 infractions à la vitesse dont 117 grands excès de vitesse, c'est-à-dire de plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Cela représente une hausse de 1,8% par rapport à 2015. L'augmentation est de 5% si on prend compte les excès de vitesse relevés par les contrôles automatisés.