Landes : contrôlés à 215 km/h sur l'A63 et 182 km/h sur la D824

Il y a eu de la circulation sur les routes landaises et particulièrement sur les axes du littoral landais le week-end dernier. Les gendarmes ont ainsi relevé plusieurs grands excès de vitesse. Le plus important étant celui d'un conducteur suisse de 26 ans contrôlé dimanche à 215 km/h (retenu 205) au lieu de 130 km/h sur l'A63 au niveau de Castets. Testé positif aux stupéfiants, il a été placé en garde-à-vue et présenté au parquet ce lundi, il fait l'objet d'une convocation ultérieure.

Deux autres conducteurs suisses ont été contrôlés en grand excès de vitesse sur l'A63 à Magescq : 185km/h au lieu de 130 pour l'un et 160km/h au lieu de 110 pour l'autre. C'est à ce même endroit qu'un un conducteur landais a été contrôlé à 165 km/h au lieu de 130 km/h alors qu'il téléphonait au volant et conduisait avec 0,8 g/l de sang

Toujours sur l'A63, un Landais a été flashé à 208 km/h au lieu de 130 km/h sur l'A63 au niveau d'Angresse.

Enfin, un jeune conducteur landais a été contrôlé à 182 km/h au lieu de 100 km/h sur la D824, la 2X2 voies, au niveau de Rivière-Saas-et-Gourby.

Tous font l'objet d'une rétention de permis, et d'une mise en fourrière du véhicule, dans l'attente d'une décision pénale.