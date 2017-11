Landes : course folle de deux ados à bord d'une voiture

Un garçon de 17 ans, au volant d'une voiture, et sa petite amie de 12 ans, installée sur le siège passager, ont été arrêtés jeudi à Mont-de-Marsan après avoir été pris en chasse par la police.

Rien ne semblait pouvoir arrêter ces deux adolescents de 12 et 17 ans, seuls à bord d'une voiture, jeudi dans les Landes. Il a fallu toute une après-midi aux polices du département pour arriver à les stopper.

Vol de carburant

C'est un pompiste de Dax qui a donné l'alerte en début d'après-midi lorsqu'il constate que le duo part sans payer à bord d'une voiture après avoir fait le plein. Les policiers font rapidement le lien avec un accident, quelques minutes plus tard : c'est le même véhicule qui provoque un accrochage avant de prendre la fuite.

Pris en chasse par la police

Les deux adolescents, toujours à bord de la voiture, traversent ensuite le département et réapparaissent plus tard dans la journée à Mont-de-Marsan. Cette fois ils sont pris en chasse par la police. Mais le garçon de 17 ans, au volant, ne se démonte pas : il continue sa route, passe devant le commissariat de Mont-de-Marsan, place Pancaut, puis percute plus loin deux voitures supplémentaires, avant de caler près de la caserne des pompiers. Les deux jeunes sont alors interpellés. Et les policiers, qui pensaient que la voiture était volée, découvrent le pot au rose : la jeune fille de 12 ans avait tout simplement emprunté la voiture à sa mère. Cette dernière, qui avait dans un premier temps déclaré sa voiture volée, finit par avouer : elle avait bien laissé sa fille partir en voiture avec son petit copain.

La mère de la jeune fille poursuivie

Cette mère de famille risque donc d'être poursuivie pour dénonciation de faits imaginaires et pour avoir laissé des adolescents prendre le volant. Les deux jeunes, eux, risquent des poursuites pour vol de carburant, délit de fuite, refus d'obtempérer. Et pour le garçon de 17 ans, conduite sans permis et sous l'emprise de stupéfiant, puisqu'il était positif au cannabis. Tous les trois seront convoqués ultérieurement par la police.