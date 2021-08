Landes : d'importants moyens déployés pour retrouver 4 jeunes perdus en canoë sur la Midouze

Des pompiers, des gendarmes et un hélicoptère ont participé aux recherches ce mardi soir. C'est vers 22 heures que les jeunes, de 14 à 25 ans, ont été retrouvés.

Les jeunes de 14 à 25 ans ont été retrouvés sains et saufs - Photo d'illustration

C'est le loueur des canoës qui a prévenu les secours : ce mardi soir, il ne voyait pas arriver 4 jeunes de 14 à 25 ans, partis en balade dans l'après-midi le long de la Midouze au départ de Mont-de-Marsan (Landes). Au terme de leur descente, les jeunes devaient être récupérés par le loueur à Campet-et-Lamolère, aux alentours de 17 heures. Mais ils ne sont jamais arrivés. A la nuit tombée, le loueur a donc lancé l'alerte. D'importants moyens de secours ont été déployés : pompiers, gendarmes et même un hélicoptère de la gendarmerie.

C'est finalement vers 22 heures ce mardi soir que les jeunes ont été retrouvés, sains et saufs, sur la Midouze, près de Tartas, précisent ce mercredi 18 août les pompiers des Landes. Les jeunes canoéistes avaient en fait dépassé Campet-et-Lamolère sans s'en rendre compte et ont poursuivi leur descente plus en aval, où ils ont été retrouvés.