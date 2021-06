Landes : dans un camion, les tomates étaient en fait du cannabis

Le 18 juin dernier, sur l'A63 à Castets (Landes), les forces de l'ordre ont intercepté un camion immatriculé en Espagne, dans lequel se trouvaient 800 kilos de résine de cannabis, annonce ce mercredi 23 juin la brigade de douanes de Dax. Le camion et sa remorque étaient supposés transporter des palettes de produits métalliques entre l'Espagne et la France. Mais lors du contrôle, les douaniers trouvent à l'intérieur deux palettes de plâtre. Ces dernières sont en réalité vides et contiennent près de 800 kilos de résine de cannabis.

800 kilos de cannabis déguisé en tomates

Les deux plaques de plâtre ont été évidées. Les forces de l'ordre découvrent à l'intérieur des "valises marocaines" [cabas en plastique enveloppé dans plusieurs couches de film plastique ndlr], des sacs thermo-soudés et ce qui ressemble à des tomates.

Or il ne s'agit pas de fruits mais de blocs de résine de cannabis enveloppés dans du film plastique rouge.

Si les deux premiers procédés sont courants dans le trafic de cannabis, le dernier est singulier.

En tout, la brigade des douanes a découvert 777,72 kilogrammes de résine de cannabis, d'une valeur approximative de 1 555 440€.

Le chauffeur du poids lourd en provenance du sud de l'Espagne a été placé en détention provisoire le temps de l'enquête.