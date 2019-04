Landes : de faux agents des services vétérinaires arnaquent les restaurateurs

Département Landes, France

Christelle est restauratrice en Chalosse. Elle a été contactée jeudi 11 avril dans son établissement. Au bout du fil, une femme lui explique qu'elle n'est pas à jour dans ses papiers administratifs et qu'elle risque une amende de 2490 euros. Pour éviter cette amende, la personne lui propose de payer une "formation", soit à Mont-de-Marsan, soit directement dans son restaurant. Elle témoigne au micro de France Bleu Gascogne.

La personne que vous avez au bout du fil vous propose de payer pour une sorte de formation, afin d'éviter cette amende ?

Exactement, je lui explique que c'est compliqué pour moi de me déplacer sur Mont-de-Marsan, donc elle me dit qu'elle peut se déplacer directement à mon restaurant. On prend donc acte d'une date, puis elle m'explique que pour valider cette formation, il faut la régler tout de suite pour un montant de 612,43€. Je sais pertinemment qu'il ne faut jamais donner ses numéros de carte bleue à qui que ce soit par téléphone, sauf que la seule chose à laquelle je pense c'est cette amende de 2490€.

Ensuite qu'est ce qu'il se passe ?

A partir de là, elle me demande mon numéro de carte bleue, puis m'explique qu'un code de confirmation va être envoyé sur mon portable. Effectivement, je reçois dans l'instant un SMS sur mon portable, alors que je ne lui ai jamais donné mon numéro de portable et qu'elle m'appelle sur ma ligne fixe du restaurant. Je lui donne donc le code d'accès, ce qui valide définitivement cette arnaque de 612,43€. Ça s'est fait en l'espace de 6 minutes.

Comment vous réalisez que c'est une arnaque ?

En discutant avec un ami le midi, il me dit que "jamais on ne donne son numéro de carte bleue par téléphone". C'est à ce moment là que je réalise. Je contacte donc tout de suite ma banquière pour faire opposition sur ma carte bleue. Mais pour autant, vu que j'ai donné de mon plein gré mon numéro de carte bleu ainsi que le code d'accès, je rentre dans la catégorie des arnaques donc la banque ne prend pas en charge les 612,43€.