Landes : de nouveaux obus découverts à Messanges

Les démineurs des Landes ont bien fait de chercher à nouveau ce jeudi sur la plage de Messanges. Après avoir découvert la semaine dernière 500 kilos d'obus de la Seconde Guerre mondiale, ils ont à nouveau désensablé 600 kilos de munitions, de mines et d'obus, en début d'après-midi.

Cette nouvelle découverte a eu lieu sur un périmètre de 100m2 identifié comme abritant une ancienne batterie Allemande. Les démineurs ont fait exploser cet arsenal vers 14h.

Ils ont poursuivi leurs recherches durant l'après-midi et n'ont rien trouvé d'autre. .

Le temps que les démineurs examinent la plage, la commune de Messanges a pris un arrêté interdisant l’accès le plus au sud de la plage centrale jusqu’à nouvel ordre. Pour votre sécurité, si vous tombez sur un obus, ne le touchez pas, et prévenez la gendarmerie ou les secours.

Pourquoi d'obus sur les plages landaises ?

Entre deux et quatre tonnes de munitions sont découvertes chaque année dans le département. S'il y a autant d'obus c'est parque le Mur de l'Atlantique passait par les Landes pendant la Seconde Guerre mondiale. Un mur de blockhaus et de canons bâtis par les Allemands tout le long de la côte, du nord de la Norvège jusqu'au sud de la France, pour empêcher une invasion des Alliés. Aujourd'hui, après le passage d'une tempête, ou avec l'érosion des sols, certains vestiges, comme des obus, remontent à la surface.

Plusieurs kilos d'obus de la Seconde Guerre mondiale sont ainsi retrouvés chaque année sur la côte. Chaque année, en moyenne, les démineurs landais interviennent une centaine de fois sur les plages pour retirer des munitions. Les retirer, ou les faire exploser quand il y en a beaucoup, 80 par exemple comme à Messanges.

Toujours selon les démineurs, il faudrait encore 100 ans pour retirer. Dans Landes, ils ne sont que six démineurs et n'interviennent que lorsque des munitions ressortent au grand jour.

Impossible pour eux de dire où il y a le plus d'obus dans les Landes. Ce genre d'information n'est pas divulgué, pour ne pas faire de mauvaise pub aux communes landaises concernées. A savoir tout de même, les munitions sont souvent concentrées le long des blockhaus, il y en plus de 150 sur le littoral landais, dont la moitié entre Tarnos et Capbreton.

Des vieux obus dangeureux

Oui bien sûr, parce que celui qui les découvre sur la plage n'est pas forcément un expert. Ce sont des munitions de guerre, faites à la base pour tuer. Mais toutes n'ont pas la même sensibilité, et donc pas la même dangerosité. Ce n'est pas parce que l'obus est gros qu'il est le plus dangereux. Les démineurs landais rappellent que les tous petits, ceux qui ressemblent à un vieux suppositoire tout rouillé, peuvent faire le plus de dégâts.