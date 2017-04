Landes : décision attendue ce jeudi dans le procès de "l'homme à la pelle"

"L’homme au slip et à la pelle" connaîtra ce jeudi le jugement du tribunal correctionnel de Dax. Le Procureur de la République a requis trois mois de prison avec sursis, pour avoir, fin 2015, expulsé à coup de pelle de son terrain Allain Bougrain Dubourg et des activistes de la cause animale.

Jean-Marc Dutouya va savoir. Ce Landais, d’Audon près de Tartas, est devenu célèbre malgré lui. Surnommé "L’homme au slip et à la pelle", il avait, le 9 novembre 2015, expulsé à coup de pelle de son terrain Allain Bougrain Dubourg et des activistes de la cause animale, venus détruire les matoles, les pièges à oiseaux.

Trois mois de prison avec sursis requis

Jean-Marc Dutouya, mais aussi son frère et son fils ont comparu en février dernier pour "violences". Le procureur de la République de Dax avait requis trois mois de prison avec sursis et 400 euros d'amende à l'encontre du retraité de 67 ans. Quatre à cinq mois de prison avec sursis ont été demandés par l'accusation contre son frère Patrick, et des amendes pour son fils Eric. A l'époque, Jean-Marc Dutouya a raconté son calvaire, le lynchage médiatique et la violation de sa propriété, un petit matin de novembre où sa vie a basculé.

Le jugement du tribunal correctionnel de Dax sera rendu ce jeudi après-midi.

