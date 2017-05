Landes : un grillage de "La pinède des singes" détérioré après l'euthanasie de 163 macaques

Après l'euthanasie de 163 macaques de Java vendredi, l'enceinte de "La pinède des singes" à Labenne a été la cible d'une dégradation volontaire. Sur place, il reste encore deux singes, deux mâles âgés de 18 et 19 ans, qui n'étaient plus en contact avec leurs congénères depuis avril 2015.

Il y a trois jours, vendredi 19 mai, 163 macaques de Java ont été euthanasié à Labenne, à "La pinède des singes". Une opération menée sous le contrôle des services de l'Etat car la plupart de ces macaques étaient infectés par un virus mortel pour l'homme, le virus de l'herpès B (MaHV1) qui, sans vaccination, tue dans 80% des cas en provoquant une inflammation du système nerveux.

Malgré tout, deux singes, deux mâles de 18 et 19 ans, vivent toujours dans l'enceinte. Ils évoluent en semi-liberté dans le parc depuis avril 2015 et n'étaient plus en contact direct avec leurs congénères, détenus eux, en volières. Le responsable du Zoo de Labenne n'a donc pas capturé ces deux animaux, qui n'ont pas encore fait l'objet de prélèvements pour savoir s'ils sont porteurs de l'herpès B.

Un grillage du parc soulevé

Selon les gendarmes on voit clairement que quelqu'un a forcé la clôture du parc où vivent encore les deux singes. C'est l'un des employés du Zoo de Labenne qui s'en est aperçu dimanche, pendant sa ronde, alors qu'il vérifiait que tout allait bien pour ces animaux, il découvre la clôture dégradée. Selon les gendarmes de Dax, le grillage a bien été forcé mais impossible, pour l'instant, de dire quand ont eu lieu les dégradations. Selon le Zoo de Labenne personne n'est entré dans le parc où les deux singes sont en semi-liberté. Une enquête judiciaire est ouverte.

"La pinède des singes" a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en janvier 2016, après de graves dysfonctionnements dans ce parc animalier : évasion des animaux, reproduction non maîtrisée, conditions d'hivernage précaire.... C'est le Zoo de Labenne, situé a quelques kilomètres qui nourrit et soigne les 165 macaques, il réalise aussi des travaux pour améliorer les conditions de vie des singes. Quelques mois après, les vétérinaires de la préfecture réalisent des tests sur les singes, procédure normale quand on vend des animaux. C'est là qu'ils découvrent la maladie, la plupart des animaux sont infectés.

Compte tenu des risques, il est donc décidé de procéder à l'euthanasie des macaques. Une opération qui a soulevé l'indignation de plusieurs associations de protection animal comme La Fondation Brigitte Bardot.