Landes - Départementales : un candidat RN menacé d'exclusion après des propos racistes sur Facebook

France bleu Gascogne a épluché les publications Facebook d'un candidat aux départementales pour le Rassemblement National. Jacques Faure, candidat sur le canton Adour Armagnac, multiplie les publications sur sa page personnelle Facebbook. Contacté, le candidat confirme d'ailleurs en être l'auteur. Les assument-ils ? Nous lui avons posé la question et il a précipitamment mis fin à la conversation téléphonique.

France Bleu Gascogne a notamment relevé trois publications assez récentes. La dernière en date a été publiée le 2 mai dernier. Une photo des leaders de La France Insoumise, dont la députée Danièle Obono. Jacques Faure légende ainsi la photo : "Ah, il y a longtemps que l'on avait pas vu la bonobo".

Capture d'écran de la page Facebook du candidat RN Jacques Faure © Radio France - Capture d'écran Facebook

Publication du 21 avril 2021 - Capture d'écran Facebook

Publication du 19 avril 2021 - Capture d'écran Facebook

Exclusion du rassemblement National ?

Prévenu par France Bleu Gascogne de ces publications, Michel Dufay, chef de file du Rassemblement National dans les Landes, s'est immédiatement désolidarisé de son candidat de 74 ans. Il a immédiatement appelé les instances nationales du RN ce vendredi. "Cette personne va passer devant une commission du Rassemblement National et ces personnes sont quasiment systématiquement exclues du parti et n'aurons plus l'investiture. On se désolidarise de tous les propos qui ont été faits par cette personne. Cette personne n'a rien à faire au Rassemblement National, il n'aurait jamais du être candidat. J'aurais du être plus vigilant"

Contacté par nos soins, plusieurs sources judiciaires, à qui nous avons montré les captures d'écran du candidat, nous ont répondu que les propos tenus pouvaient être poursuivis, tomber sous le coup de la loi. Un ancien procureur landais expliquant que cela pouvait être de "l'incitation à la haine raciale notamment".