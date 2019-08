Landes : plusieurs accidents graves et des comportements à risque constatés sur les routes

Département Landes, France

Pas plus tard que dimanche, six excès de vitesse ont été enregistrés sur la départementale 933, la route de Saint-Justin. Trois ont entraîné la rétention du permis de conduire, puisque les conducteurs ont été contrôlés à 129, 133 et 150 km/h au lieu de 80 km/h. Ce week-end, la voiture radar a également relevé deux franchissements de ligne blanche dans le nord des Landes sur la route entre Roquefort et Mimizan, et sur la route de Bordeaux. Au volant à chaque fois, deux jeunes conducteurs, avec le permis probatoire.

Un contexte défavorable

Des comportements à risque, alors que depuis vendredi l'Escadron Départemental de Sécurité Routière a recensé un accident grave tous les jours. Il y a notamment, ce conducteur à Escalans, en train d'utiliser son portable, qui s'est déporté et percuté une fourgonnette. Un accident grave s'est aussi produit à Sabres dimanche soir, suivi le lendemain de ce Montois de 18 ans, qui s'est tué à Solférino lundi en percutant un arbre, puis cette piétonne renversée à Seignosse mardi à cause de la somnolence du conducteur d'un fourgon, et qui est toujours dans le coma.

Depuis le début de l'année, les gendarmes comptent une centaine d'accidents de la route, dont beaucoup sont liés à un refus de priorité. 13 personnes sont mortes sur les routes landaises, c'est sept de moins que l'an dernier. Mais, s'il y a moins de tués, les blessés sont plus graves.

Face à ce relâchement des conducteurs, la gendarmerie des Landes rappelle quelques consignes et conseils :