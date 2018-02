Mont-de-Marsan, France

"Chère Dame Coupe des Landes", voilà comment les joueurs et le staff du Stade Montois basket démarrent cette lettre, publiée le 31 janvier sur leur page Facebook. Ils y dénoncent le racisme qu'aurait subi l'un des leurs, lors de leur dernière rencontre en Coupe des Landes.

Des insultes qui fusent dans les tribunes

Ça s'est passé cinq jours plus tôt, le 26 janvier à Horsarrieu en Chalosse. Le Stade Montois basket affronte les Coteaux de Luy, un match à enjeu dans cette Coupe des Landes. La tension est palpable sur le parquet. Mais les basketteurs montois ne s'attendaient tout de même pas à ça : des "cris de singe", des "sale nègre" qui fusent depuis les tribunes. À chaque fois, c'est quand Théo Mondjongo a le ballon. Son équipe s'incline, mais plus que la défaite, ce soir-là, ce qui fait bouillir le club, ce sont ces insultes.

Cinq jours plus tard, il partage sa colère avec cette lettre publiée sur sa page Facebook :

Le Stade Montois basket publie une lettre sur sa page Facebook pour dénoncer les insultes racistes contre l'un de ses joueurs. - Stade Montois basket (capture d'écran facebook)

"Chère Dame Coupe des Landes, Vendredi soir, dans les tribunes, il y avait des enfants. Quel spectacle leur as-tu offert ? [...] Voilà ce qui nous rend malades", écrivent les joueurs et le staff.

Aujourd'hui, nous t'écrivons ces quelques lignes pour dire STOP"

Ils poursuivent : "nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas entendre. Ces mots touchent des Hommes, ces mots font mal, blessent, humilient." Sous la publication, les commentaires se multiplient, surtout de supporters effarés. Le MRAP 40, association anti-racisme, réagit aussi et salue "une excellente lettre, digne et argumentée". Même Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marsan, publie un communiqué pour condamner des "propos inacceptables".

Le maire de Mont-de-Marsan, Charle Dayot, soutient les joueurs du Stade Montois Basket. - Mairie de Mont-de-Marsan

Commission de discipline saisie

Des sanctions sont exigées, mais contre qui ? C'est toute la question : qui a crié, qui a proféré ces insultes ? Le président du Comité des Landes de basket a saisi la commission de discipline qui va mener l'enquête. "Il faut rester prudent avant d'accuser, il faut savoir ce qui s'est vraiment passer", prévient Pierre Duffau. Mais si les faits sont avérés : "ce sera inadmissible et bien évidemment condamnable", selon lui. La question est désormais de savoir si cette commission rendra ses conclusions avant le 4 mars, date à laquelle les deux clubs doivent à nouveau s'affronter, cette fois-ci en championnat de Nationale 3.

Le président des Coteaux du Luy, contacté par France Bleu Gascogne, n'a pas souhaité s'exprimer, tout comme le président du Stade Montois basket.