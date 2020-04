Landes : des dégâts à Hagetmau après un violent orange

Des bâtiments publics - dont la mairie et l'EHPAD - ainsi qu'une dizaine de maisons ont été inondés à Hagetmau (Landes) ce samedi soir lors d'un violent orage. Il n'y a aucun blessé mais les dégâts sont nombreux.

Un orage et des pluies intenses ont provoqué de nombreux dégâts ce samedi soir à Hagetmau (Landes), où une dizaines de maisons ainsi que des bâtiments publics ont été inondés. Les pompiers sont intervenus plus d'une trentaine de fois sur la commune.

"L'eau arrivait de partout" raconte le maire, Serge Lansaman, joint ce dimanche par France Bleu Gascogne. "La violence de l'orage s'est concentrée sur un tout petit périmètre, dans le centre-ville d'Hagetmau et en proche banlieue" explique l'élu.

La salle du conseil et la salle des mariages de la mairie ont été inondées, avec une dizaine de centimètres d'eau à l'intérieur. L'EHPAD d'Hagetmau a également été touché : la buanderie, la cuisine, la salle de restauration et le garage ont été envahis par l'eau. Mais il n'y a eu aucune conséquence pour les résidents, situés à l'étage. Il n'y a pas eu d'évacuation à l'EHPAD et aucune n'est prévue, selon le maire.

A Hagetmau, la salle de tennis couverte et la maison de la petite enfance (comprenant le centre de loisirs et la garderie) se sont retrouvées également inondées. "A la maison de la petite enfance, il y avait de l'eau au niveau des plinthes, soit une dizaine de centimètres" estime Serge Lansaman.

Les pompiers sont intervenus dès samedi soir pour assécher les bâtiments publics et les maisons inondées, estimées à une dizaine.