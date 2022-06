Landes : des enquêtes ouvertes pour des piqûres lors des fête de la Saint-Jean à Saint-Sever

Les fêtes de la Saint Jean à Saint-Sever (Landes) n'ont pas échappé au phénomène des piqûres. Entre vendredi 24 et samedi 25 juin 2022 plus d'une dizaine de personnes ont fait des signalements. Des plaintes ont été déposées et des enquêtes sont en cours selon le Parquet de Mont-de-Marsan.

Après les fêtes de Vic-Fezensac (Gers) il y a quelques semaines, c'est au tour des fêtes de la Saint-Jean de Saint-Sever (Landes) d'être touchées par le phénomène des piqûres. Quinze personnes se sont signalées au cours des soirées du vendredi 24 et samedi 25 juin, alors que les fêtes doivent encore se prolonger jusqu'à mardi prochain, le 28 juin.

Les premiers cas auraient eu lieu vendredi soir, c'est-à-dire dès l'ouverture des fêtes de la Saint-Jean. Quatre personnes se signalent, elles disent avoir ressenti une douleur à un membre (un bras, une jambe, une cuisse) avant de constater la trace d'une possible piqûre. Elles ont porté plainte. Le phénomène ne se serait pas arrêté là, puisque onze personnes ont fait des signalements au cours de la soirée et de la nuit du samedi au dimanche. Elles témoignent elles aussi d'une douleur à un membre, comme si elles avaient un bleu et en y regardant de plus près, une trace de possible piqûre aurait là aussi été constatée. On ne savait pas ce dimanche soir si ces onze personnes ont porté plainte, néanmoins elles en avaient toutes l'intention.

Ces quinze personnes ont suivi le même protocole, c'est-à-dire qu'un médecin a fait des prélèvements. Il s'agit d'abord de déterminer si une substance illicite (drogue) ou toxique a été inoculée, ensuite de vérifier qu'aucune maladie n'a été transmise.

Ce dimanche soir, le parquet de Mont-de-Marsan a confirmé que des plaintes et des témoignages avaient été recueillis et que des enquêtes étaient en cours.