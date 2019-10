Landes : des gilets jaunes manifestent leur soutien aux pompiers devant la caserne de Capbreton

Une quarantaine de gilets jaunes ont manifesté ce mercredi soir pendant plus d'une heure devant la caserne des pompiers de Capbreton. Une mobilisation de soutien aux pompiers

Capbreton, France

Dans les Landes, les gilets jaunes sont ressortis ce mercredi soir à Capbreton. De 19 heures à un peu plus de 20 heures, avec des fumigènes et des banderoles, ils ont manifesté devant la casernes des pompiers. Selon un pompier sur place, il y a eu jusqu'à une quarantaine de personnes.

Pendant plus d'une heure, les gilets jaunes ont tenu une banderole avec un message demandant aux automobilistes de klaxonner en soutien aux soldats du feu. Un mouvement de soutien après les violents incidents ce mardi à Paris. Des pompiers et des policiers se sont affrontés en fin de manifestation. Des pompiers qui sont en grève depuis plusieurs mois. Les gilets jaunes donc sont venus dénoncer des violences policières et soutenir les revendications des pompiers.