Landes : des mystérieux ronds verts tagués sur les panneaux de signalisation

Dans les Landes, on peut apercevoir ces ronds verts, tagués à la bombe de peinture, sur des panneaux de signalisation à Saint-Geours-de-Maremne, Sainte-Marie-de-Gosse, Tartas ou encore Saint-Pierre-du-Mont. On peut aussi apercevoir ce symbole dans le Lot, le Tarn-et-Garonne ou encore le Morbihan.

Un point vert pour symboliser la paix et la liberté

Les tags ont été revendiqués par le CNTF, le conseil national de transition de France, un mouvement pacifiste fondé le 18 juin 2015 et qui, depuis, s'autoproclame "gouvernement de la France libre". "Il fallait à un moment donné prendre la décision de porter une visibilité, on a donc décidé de déclencher une opération dans la France entière, au même moment mais il n'y a pas un plan précis ou une occasion particulière" explique Gisèle, une membre du CNTF. La militante explique que le point vert représente la paix et la liberté : "notre liberté de ne pas accepter les OGM si on n'en pas envie, de maltraiter les animaux. On nous impose des choses constamment et nous, on n'en veut plus. On veut avoir droit au chapitre".

Un rond vert tagué sunr un panneau de signalisation à l'ne des entrées de Saint-Pierre-du-Mont © Radio France - Leïla Benjelloun

Le CNTF possède un site internet, une page facebook et une web TV. Son projet est de redonner le pouvoir au peuple sous la forme d'une assemblée populaire qui légiférerait par référendum. Dans l'une des vidéos publiées sur sa web TV, le CNTF dit s'adresser à ",ceux qui ne croit plus en la politique, pour une transition sans tendance politique, religieuse ou sociale" .

L'opération rond vert devrait se poursuivre pour donner encore plus de visibilité au mouvement. Des enquêtes sont ouvertes dans le Lot et le Tarn-et-Garonne, aucune, pas dans les Landes, pour le moment.