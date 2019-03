Landes : des objets volés dans une église de Sanguinet

Des vases sacrés et des hosties ont été volés cette semaine dans l'église Saint Sauveur de Sanguinet. La paroisse, qui a découvert les faits ce jeudi, a porté plainte.

Sanguinet, France

Les faits ont été commis mercredi selon le diocèse d'Aire et de Dax : plusieurs objets sacrés ont été volés dans l'église Saint Sauveur de Sanguinet (Landes). Deux ciboires (vases sacrés) en argent, un calice en argent, deux patènes (assiettes) plaqué or et des hosties ont été dérobées par un ou des inconnus.

Le diocèse évoque une "profanation", même s'il n'y a eu aucune effraction - l'église était ouverte - et aucune dégradation, précise la gendarmerie. Le ou les voleurs ont trouvé la clé permettant d'ouvrir le tabernacle et de voler les hosties.

La paroisse, qui a découvert les faits ce jeudi, a porté plainte et la gendarmerie a ouvert une enquête.

Nicolas Souchu, l'évêque d’Aire et Dax, se rendra sur place, à Sanguinet, la semaine prochaine, le 6 mars 2019, à l'occasion du mercredi des cendres, pour célébrer une messe de réparation.