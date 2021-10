Landes : des ouvriers découvrent des os humains sur un chantier à Tartas

La découverte a eu lieu rue du docteur Calmette, l'une des plus vieilles rues de Tartas. Les ouvriers procèdent au remplacement d'une canalisation de gaz très ancienne ce mardi. En creusant avec la pelleteuse, ils ont découvert des os humains, à plus d'1,50 mètres de profondeur. Alerté, le parquet de Dax, a interrompu le chantier et déployé des techniciens de l'identification criminelle. Les os ont été envoyés dans un laboratoire parisien pour analyse.

Des ossements anciens

On sait cependant qu'il s'agit d'ossements anciens. Ils sont fragiles et très friables selon le maire de Tartas, Jean-François Broquères. Ces os pourraient dater d'une cinquantaine d'années en arrière, voire de plusieurs siècles. Au dix-huitième siècle, dans cette rue du docteur Calmette, il y avait un hôpital et un cimetière où on enterrait les indigents et les enfants. Ensuite, il y a eu, dans cette même rue, une maternité et un hospice. Ils ont fermé il y a près de cinquante ans.

Une enquête est donc en cours pilotée par le parquet de Dax. Le chantier reste stoppé en attendant ses conclusions. Jean-François Broquères explique, par ailleurs, que les ossements seront récupérés et auront droit à une nouvelle sépulture.