Landes : des plaintes pour incitation à la haine déposées contre le maire d'Hossegor

Soorts-Hossegor, France

C'est un nouvel épisode - assez inattendu - dans le dossier qui oppose la Sepanso, association environnementale, au maire de Soorts-Hossegor, Xavier Gaudio.

La Sepanso et sa porte-parole, Sylvie Brossard, ont déposé deux plaintes pour incitation à la haine, incitation à la destruction d'un bien privé et diffamation contre le maire d'Hossegor, Xavier Gaudio, a appris ce lundi France Bleu Gascogne. En cause : un message publié samedi par Xavier Gaudio, sur le réseau social Facebook. Dans cette publication, le maire d'Hossegor dénonçait, photo à l'appui, l'état de la maison de Sylvie Brossard. "Cette maison, ou plutôt ce taudis, située en face de la plage sud appartient à la porte parole de la Sepanso" écrit Xavier Gaudio, ajourant : "Comme peut on prétendre défendre l’environnement et faire preuve d’un tel irrespect. Les donneurs de leçons pourraient commencer par balayer devant leur porte."

Capture d'écran, compte Facebook de Xavier Gaudio - .

Ce message, aussitôt après sa publication, a suscité des dizaines et des dizaines de commentaires. Certains dénonçant une "délation" et une atteinte à la "vie privée" ; d'autres appelant au contraire à aller incendier la maison de Sylvie Brossard. Un internaute a ainsi laissé ce commentaire, en dessous du message de Xavier Gaudio : "Craquer une alumette peut etre ?"

Dans un communiqué ce lundi, la Sepanso dénonce l'attitude du maire. "Le premier magistrat de la commune d’Hossegor livre les militants de la SEPANSO à la vindicte populaire. Cette incitation à la haine a été immédiatement relayée en chaîne par plusieurs appels directs à la destruction du bien par incendie volontaire et des menaces personnelles très choquantes" écrit l'association. Selon Georges Cingal, président de la Sepanso, le maire d'Hossegor, avec cette publication franchit la "ligne rouge". L'association annonce, par ailleurs, avoir porté plainte contre deux internautes ayant appelé à incendier la maison de Sylvie Brossard.

La publication de Xavier Gaudio, samedi, fait suite à la décision de justice prononcée la veille par le tribunal administratif de Pau, concernant les travaux de dragage du lac d'Hossegor. Vendredi, la justice a donné raison à la Sepanso et a ordonné la suspension des travaux.