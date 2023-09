Landes : des voleurs de câbles à l'origine de la grande panne SNCF du mois d'août

On connaît enfin l'origine de la grande panne qui a paralysé le trafic SNCF le 19 août dernier dans le grand sud-ouest. Les gendarmes landais ont interpellé dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août trois hommes, dans le secteur de Parentis-en-Born. Ils ont été pris en flagrant délit de vol de câbles en cuivre.

ⓘ Publicité

Leur mode opératoire est toujours le même : ils viennent à proximité des voies SNCF, ils coupent les câbles et les chargent dans leur utilitaire. Ces trois hommes, âgés de 25 à 30 ans, sont donc soupçonnés d'être, notamment, à l'origine de la grande panne du 19 août dernier. Mais ils sont accusés de deux autres vols.

Une journée de galère pour des centaines de voyageurs

Ce jour-là, un TGV avec plus de 400 passagers est resté bloqué pendant des heures en rase campagne à Lüe, près de Parentis-en-Born. Le train n'avançait plus, il n'était plus alimenté en électricité. Il était parti de Paris et devait rejoindre Irun.

À l'époque, la SNCF pensait avoir affaire à une défaillance matérielle, mais il s'agissait bien d'un acte malveillant qui a entraîné, ce jour-là, des retards en cascade, en plein week-end de retours de vacances. Certains trains ont accusé jusqu'à sept heures de retard.

Ce sont ces perturbations et les préjudices causés à la SNCF, qui ont poussés les gendarmes de la compagnie de Parentis-en-Born de procéder à des investigations, qui ont rapidement porté leurs fruits. Les trois suspects reconnaissent les faits. Ils ont été laissés en liberté. Ils seront jugés le 17 octobre prochain.