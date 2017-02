Landes : détenu 25 ans dans les prisons américaines, il témoigne dans les salles de cinéma

RENCONTRE - Severino Diaz a passé 25 ans dans les prisons américaines, accusé d'un crime qu'il a toujours nié. Il témoigne cette semaine dans les cinémas Grand Club de Dax et de Mont-de-Marsan.

C'est l'histoire d'un homme qui a préféré rester en prison plutôt que d'avouer un crime. Severino Diaz vient de passer 25 ans dans les prisons américaines pour le meurtre d'un dealer dans un bar un soir de décembre 1981, malgré un rapport balistique qui le mettait hors de cause.

Son histoire a abouti au tournage d'un documentaire réalisé par le français Pierre Barnérias et diffusé en avant-première ce mercredi 15 février et ce jeudi 16 février dans les cinémas Grand Club de Dax et de Mont-de-Marsan.

Severino Diaz, exilé cubain, a toujours nié les faits. Ses défenseurs ont sans cesse expliqué que son procès n'était qu'une parodie et un témoignage édifiant des dysfonctionnements de la justice américaine. La justice a d'abord proposé à l'homme de plaider coupable en échange d'une courte peine, ce qu'il refuse. Il sera condamné à 15 ans de prison.

Il refuse de plaider coupable en échange de sa libération

A la fin de sa peine, on lui propose de recouvrer sa liberté à condition de plaider coupable - une particularité de la procédure judiciaire américaine -, ce que l'homme refuse. Il est condamné à 10 années supplémentaires.

Durant toutes ces années, un seul homme ne lui pas tourné le dos : le père Pierre Raphaël, ancien aumônier de prison à New York. Le documentaire diffusé ce mercredi et ce jeudi dans les Landes raconte la relation des deux hommes. Les deux hommes se sont d'ailleurs retrouvés en France.

Severino Diaz (à droite) avec le père Raphaël lors de leurs retrouvailles à Lodève en 2013 © AFP

A sa sortie de prison Severino Diaz a appris qu'il avait un cancer, qu'il a vaincu. Il a 77 ans cette année.

