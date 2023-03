Landes : deux anciens dirigeants d'Europlasma devant la justice pour escroquerie

Une escroquerie pendant cinq ans. Entre janvier 2014 et juin 2019, les deux anciens dirigeants d'Europlasma ont facturé à leurs clients une mission qu'ils n'ont pas accomplie. Ils n'ont pas traité les déchets d'amiante avec leur technologie de torche à plasma, qu'ils stockaient sur leur site de Morcenx-la-Nouvelle. Ils sont jugés mardi 14 mars devant le Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan (Landes).

2 millions d'euros

Les stocks se sont donc accumulé par milliers, ce qui représente plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. L'ancien président et l'ancien directeur général les auraient dissimulés, falsifié les comptes annuels de l'entreprise landaise, et même créé des faux documents certifiant de la destruction de ces déchets, c'est en tout cas ce que leur reproche la justice. La société s'est constituée partie civile.

Cinq délits

Après plusieurs années d'enquête, les anciens gérants sont poursuivis pour plusieurs délits, et notamment pour escroquerie, présentation de comptes annuels inexacts, et la fourniture à l'administration de fausses informations concernant le traitement des déchets.

Selon une source proche du dossier, le président rejette la faute sur son directeur général. Lui reconnaît les faits, pas l'enrichissement personnel. Tous deux risquent des amendes très importantes pour ces délits, en plus des peines de prison.