Landes : deux heures en pleine nuit dans l'océan à attendre d'être secourus

Il est 19 h 30 quand un groupe du club de sauvetage côtier de Messanges termine son entrainement. Les sauveteurs amateurs finissent leur exercice sur leurs grosses planches de sauvetage et s'apprêtent à regagner la plage. C'est là qu'une série de très grosse vague les surprend, créant un fort courant d'arrachement. L'entraineur du groupe, voyant ses élèves en difficulté, décide d'aller les sauver dans l'ordre de leurs compétences. Les moins aguerris en premier.

ⓘ Publicité

Il sort trois de ses élèves de l'eau, mais sur sa dernière rotation, le moniteur est aussi en difficulté dans la baïne. Il parvient, après de longues minutes à lutter contre le courant, à tout de même regagner la plage avec son élève. Le problème, c'est que le temps de cette lutte, la nuit est tombée. Il reste encore deux élèves dans l'océan. Dans le noir, l'encadrant n'a plus de visibilité, il ne voit plus Kylian et Aurélien. Deux jeunes du club de 20 et 21 ans.

loading

Incompréhension dans le déclenchement des secours

Depuis la plage, il est alors un peu plus de 20 h 00, une personne contacte les secours. Mais selon Daniel Balestra, président du Waiteuteu Messanges sauvetage côtier, il y a lors de ce premier appel un malentendu entre le CROSS et la personne au téléphone. Il faudra un deuxième coup de téléphone, plus précis, pour que les secours soient déclenchés. L'incompréhension coute 30 à 45 minutes de retard pour le déclenchement de l'opération de sauvetage selon le président du club.

Deuxième souci, toujours selon Daniel Balestra, c'est l'hélicoptère Dauphin de l'armée, basé à La Rochelle, qui est envoyé. Le département des Landes ne dispose pas d'un tel appareil et celui des voisins basques n'est pas équipé pour la recherche de nuit. Il faut donc une heure de plus pour que l'hélicoptère arrive sur zone, quelques minutes après l'arrivée également du bateau de la SNSM parti depuis le port de Capbreton.

Les bons réflexes des deux jeunes

C'est donc aux alentours de 22 heures que les secours arrivés sur place repèrent les deux jeunes nageurs dans le noir. Ils sont dans l'eau depuis plus de deux heures. Kylian et Aurélien ont perdu leurs grosses planches de sauvetage dans les vagues. Ils n'ont rien pour les soutenir si ce n'est ce qu'ils ont appris avec leur club. Durant ces deux heures dans l'eau, Kylian et Aurélien sont restés calmes, ils sont restés ensemble et ont seulement dépensé leur énergie pour, à la fois, rester derrière la zone d'impact des vagues et à la verticale du lieu où ils s'étaient mis à l'eau.

Sur la plage, les membres du club se sont réunis pour allumer les torches de leur téléphone portable et ainsi montrer aux deux jeunes qu'ils étaient là. Qu'on s'occupait d'eux. Que des bons réflexes et c'est ce savoir-faire qui va leur permettre d'être hélitreuillés et sauvés en bonne santé.