Landes : deux hommes arrêtés cette semaine pour détention d'images pédopornographiques

Deux informations judiciaires ont été ouvertes à Dax cette semaine pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Rien à voir avec le vaste coup de filet mené dans plusieurs départements et qui a conduit à l'arrestation d'un quadragénaire dans la région de Saint-Sever.

C'est le hasard du calendrier. Mardi un quadragénaire landais a été interpellé dans le secteur de Saint-Sever pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Une arrestation dans le cadre d'un vaste coup de filet, puisqu'une soixantaine de personnes ont été interpellées dans une trentaine de départements.

On apprend ce jeudi soir, que deux autres Landais ont été arrêtés pour les mêmes faits cette semaine. Mais, rien à voir explique le parquet de Dax joint par France Bleu Gascogne. Il s'agit d'enquêtes menées à l'échelle du département. Deux informations judiciaires sont ouvertes, notamment pour exploiter les données des ordinateurs des deux suspects, récidivistes.

La première concerne un homme d'une cinquantaine d'années. Il est en détention provisoire depuis ce mardi, et la fin de garde à vue. Des images pédopornographiques ont été retrouvées sur son ordinateur. Il a déjà été condamné trois fois pour les mêmes faits.

Puis, ce mercredi, c'est un trentenaire habitant la côte sud des Landes qui a été arrêté à son domicile et placé en garde à vue. Il a été dénoncé par un mineur en mai dernier. Le jeune raconte aux enquêteurs que l'homme a pris contact avec lui via les réseaux sociaux. Là encore ce Landais est connu de la justice, il a été condamné en 2012 lui aussi pour les mêmes faits. Le parquet de Dax demandait ce jeudi soir son incarcération le temps de l'instruction. Dans ce dossier une information judiciaire est ouverte pour détention et importation d’images pédopornographiques, proposition sexuelle à un mineur de la part d’un majeur et corruption de mineurs.