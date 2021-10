Ce dimanche, un restaurateur de Saint-Martin de Seignanx a été victime d'une très violente agression. Deux mineurs de 17 et 14 ans l'ont passé à tabac pour une simple histoire de canette de soda.

Landes : deux jeunes de 17 et 14 ans passent à tabac un restaurateur pour une canette de soda

Frappé à coup de bouteille pour avoir refusé de donner une canette de soda. C'est ce qui est arrivé à un restaurateur de Saint-Martin de Seignanx ce dimanche vers 18 heures 30. Deux jeunes, âgés de 14 et 17 ans, sont entrés dans le restaurant où ils ont tenté de se faire offrir un canette de soda par le propriétaire. Ces deux mineurs sont visiblement connus sur la commune pour être assez agités.

Le propriétaire du restaurant refuse de donner la canette et c'est ainsi que démarre une altercation. D'abord verbale, puis l'adolescent de 17 ans donne un coup de poing. L'adolescent de 14 ans se saisit alors d'une bouteille à proximité et frappe le restaurateur avec au visage à plusieurs reprises. Les blessures sont importantes. Le restaurateur a le visage tuméfié et doit être hospitalisé. Il se verra prescrire 15 jours d'ITT, sans compter le traumatisme psychologique.

Quant aux deux jeunes, ils ont reconnu les faits en garde à vue. Celui de 17 ans, déjà connu de la justice, a été placé sous contrôle judiciaire. Celui de 14 ans passera devant un juge pour enfant.