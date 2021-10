Landes : deux jeunes de 21 et 23 ans décèdent dans un accident de la route

Deux accidents de la route mortels en moins de vingt-quatre heures dans les Landes. Un jeune homme de 21 ans est décédé à Soustons peu après trois heures du matin, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 octobre. Seul mis en cause dans l'accident, sa voiture a terminé sa course contre un arbre. Le conducteur était incarcéré à l'arrivée des secours. Ces derniers ont mis plus d'une heure à le sortir de la voiture. Mais l'homme de 21 ans est déclaré mort par un médecin légiste.

Un autre accident mortel à Bas-Mauco

La nuit du samedi au dimanche, un autre jeune a été victime d'un accident mortel. Un homme de 23 ans, a été gravement blessé dans un accident à Bas-Mauco. La voiture, avec trois personnes à bord, s'est encastrée dans un platane. Le conducteur, désincarcéré et transporté en état d'urgence absolue à l'hôpital de Bordeaux, est finalement décédé. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de l'accident.