Mont-de-Marsan, France

Il y a bien eu des cris de singes et des insultes racistes, le 26 janvier à Horsarrieu, lors d'un match de Coupe des Landes. Théo Mondjongo, jeune joueur du Stade Montois Basket qui affrontait Coteaux du Luy ce soir-là, avait même porté plainte contre X. Deux jeunes landais ont reconnu les faits.

Repérés grâce aux vidéos

Ces deux Landais, âgés d'une vingtaine d'années, ont passé la journée de mardi en garde à vue. Il s'agit, selon le procureur de Mont-de-Marsan, de deux supporters de Coteaux du Luy. Si les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux, c'est grâce aux vidéos tournées par d'autres spectateurs présents dans la salle ce soir-là avec leur téléphone portable et grâce à des enregistrements sonores également. "On entend clairement des cris de singes" et des insultes racistes, explique le procureur Olivier Janson.

Ils passent aux aveux

Les enquêteurs identifient ainsi ces deux individus : deux jeunes hommes, déjà entendus au début de l'affaire comme simples témoins, comme plusieurs autres personnes présentes dans le public et les dirigeants des deux clubs. Avant-hier, en garde à vue, les deux hommes, conscients sans doute des preuves qui existent contre eux, passent aux aveux : oui, ils ont bien insulté ce joueur, parce qu'il est noir. "Une bêtise" selon eux.

D'autres supporters impliqués ?

Ils sont finalement ressortis libres. Le procureur de Mont-de-Marsan n'évoque pas de poursuites pour l'instant, à leur encontre. Mais l'enquête continue pour retrouver peut-être d'autres supporters impliqués.