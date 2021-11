Deux hommes de 20 ans sont morts et un troisième, âgé de 26 ans, a été grièvement blessé dans un accident de la route dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Martin-d'Oney, près de Mont-de-Marsan (Landes).

Landes : deux morts et un blessé grave dans un choc frontal près de Mont-de-Marsan

Un accident de la route a fait deux morts, deux hommes de 20 ans, et un blessé très grave, âgé de 26 ans, dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Martin-d'Oney, près de Mont-de-Marsan (Landes). Le choc, très violent, a eu lieu vers 2h du matin sur la départementale 834, entre Mont-de-Marsan et Sabres. Deux voitures se sont percutées frontalement et une troisième voiture a percuté les deux premières.

Dans la première voiture, se trouvaient les deux jeunes de 20 ans qui ont trouvé la mort ainsi qu'un homme de 24 ans, qui est légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Dans la voiture arrivant en face, un pick-up, le conducteur de 26 ans est très gravement blessé. Il a été évacué en urgence absolue vers l'hôpital Pellegrin de Bordeaux et son pronostic vital est engagé. Dans la troisième voiture, qui a percuté les deux premières, il n'y a pas eu de blessé, le conducteur est indemne.