Toujours aucune nouvelle d'un adolescent de 14 ans disparu mercredi soir aux abords du lac de Sanguinet, dans le nord-ouest des Landes. Les recherches dans et autour de l'étendue d'eau ont été interrompues ce vendredi par la nuit, doivent reprendre ce samedi matin.

Les recherches dans et autour du lac de Sanguinet ont été interrompues par la nuit et doivent reprendre ce samedi pour la troisième journée

Sanguinet, France

On est toujours sans nouvelles d'un adolescent de 14 ans disparu mercredi soir aux abords du lac de Sanguinet, dans le nord-ouest des Landes, à la frontière avec le département de la Gironde. Les recherches dans et autour du lac ont repris ce vendredi vers 8H30. Elles ont été interrompues par la nuit et doivent reprendre ce samedi matin pour la troisième journée consécutive, avec le même dispositif.

Des recherches dans et autour du lac

Une trentenaire de militaires, des plongeurs, des maîtres chiens, un hélicoptère sont mobilisés pour retrouver ce garçon, introuvable depuis une soirée entre ados au bord du lac en cette période de vacances scolaires. Les enquêteurs ne disent rien pour l'instant des circonstances de cette soirée. Y a-t-il eu de la drogue, de l'alcool ? On sait simplement que si certains des participants sont rentrés d'eux même chez eux, trois mineurs en revanche, âgés de 14 à 17 ans, ont passé la nuit sur deux petites barques, dans le froid. Ils ont été retrouvés jeudi matin en état d'hypothermie, après l'alerte d'une mère de famille, inquiète de ne pas voir son enfant rentrer.

Un quatrième adolescent, lui a disparu, c'est lui qui est recherché, en vain depuis jeudi matin. Des plongeurs sondent le lac, mais la zone est très vaste, le plan d'eau fait 10 kilomètres d'un bout à l'autre. Par ailleurs, des gendarmes, avec des chiens, en font le tour.

Le parquet de Mont-de-Marsan a dès jeudi ouvert une enquête pour disparition inquiétante.