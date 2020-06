Landes : disparition inquiétante d'un homme de 33 ans à Bordères-et-Lamensans

Un homme de 33 ans, Benjamin R., est porté disparu dans les Landes et le gendarmerie lance un appel à témoins pour le retrouver.

Il se trouvait dimanche, au moment de sa disparition, sur les bords de l'Adour, à Bordères-et-Lamensans (Landes) et se déplaçait à pied. Selon les gendarmes, cet homme mesure 1m83 et portait un t-shirt bleu foncé avec des manches courtes et des bandes jaunes, blanches et noires, un jean bleu délavé et des baskets noires de marque Nike. Il portait également un sac en bandoulière.

Toute personne ayant des informations ou s'étant trouvée dimanche dans le secteur de l'Adour à Bordères-et-Lamensans, est invitée à contacter la gendarmerie d'Aire-sur-l'Adour au 05.58.71.34.95. Les personnes qui se trouvaient dimanche sur les bords de l'Adour, et qui ont déjà témoigné sur place auprès des gendarmes, sont également invitées à reprendre contact avec la gendarmerie.