Landes : disparition inquiétante d'un cycliste à Saubrigues

Des opérations de recherches sont menées dans le secteur de Saubrigues (Landes) ce mardi, après la disparition lundi d'un homme de 51 ans, qui a quitté son domicile à vélo/VTT et n'a pas donné signe de vie depuis.

C'est le voisin de cet homme qui a donné l'alerte, inquiet de ne plus avoir de nouvelles.

Selon les gendarmes des Landes, qui diffusent un appel à témoins, cet homme circule avec un VTT de marque GIANT de couleur rouge et gris. Âgé de 51 ans, il mesure 1,80m et est de corpulence mince, il boîte du côté droit et porte un sac à dos kaki.

Toutes les personnes susceptibles de fournir des informations sont invitées à contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse au 05 58 77 58 28.

Une autre disparition a mobilisé les gendarmes de Saint-Vincent-de-Tyrosse ce mardi : un homme de 91 ans avait quitté lundi son domicile et ne donnait plus de nouvelles. Il a finalement été retrouvé sain et sauf, mais désorienté, près d'un étang de Soustons.