Landes : disparition inquiétante d'une femme de 60 ans à Saint-Pierre-du-Mont

Ce mardi matin, une habitante de Saint-Pierre-du-Mont a quitté son domicile, aux alentours de 5h40, avec une bouteille de whisky et un couteau de cuisine. La retraitée de 60 ans avait des intentions suicidaires, c'est son époux qui a signalé sa disparition inquiétante.

Yvette, âgée de 60 ans, mesure 1 mètres 60, a une corpulence mince, et est de type européen. Ses cheveux sont raides et châtains, ses yeux sont marrons clairs. Elle est habillée d'une parka grise/verte et une capuche à fourrure. Elle porte un legging gris clair et des baskets noires.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter le commissariat de Mont-de-Marsan au 05.58.05.52.52.