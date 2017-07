Landes : elle prend le volant à 14 ans pour aller aux fêtes d'Ondres

La semaine dernière, une jeune Landaise de 14 ans a été arrêtée par les gendarmes à Labenne. Elle conduisait la voiture de sa mère pour aller aux fêtes à Ondres.

A 14 ans, elle a été arrêté au volant du 4X4 de sa mère, avec deux copines à ses côtés. Vendredi dernier, dans l'après-midi, cette jeune habitante de Capbreton tentait de se rendre à Ondres, pour les fêtes. Mais surprise par son jeune âge une patrouille de gendarmerie l'a repérée, à Labenne et lui demandé de s'arrêter. Pas paniquée, et suffisamment à l'aide au volant, la jeune conductrice pris soin de se garer dans une rue adjacente et descendre elle-même du véhicule. Elle sera convoqué prochainement pour une journée de sensibilisation à Dax.