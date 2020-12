Landes : elles tentent de s'enfuir après avoir frôlé l'accident avec une voiture de police

Deux femmes ont été interpellées samedi soir à Saint-Paul-lès-Dax, après avoir frôlé l'accident avec une voiture de police, qui arrivait en sens inverse. La conductrice était alcoolisée. Sa passagère est mise en cause pour avoir blessé un policier lors de l'interpellation.

Les faits se sont produits ce samedi soir 12 décembre à 23h30 à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), route du Halage, lorsqu'une voiture de police, qui patrouillait, a vu arriver un véhicule en sens inverse, avec à son bord deux femmes, une conductrice et une passagère. Le véhicule semble zigzaguer et fait un écart au moment où la voiture de la police le croise ; l'accident est évité de justesse. Les policiers font demi-tour pour contrôler les deux occupantes, mais le véhicule prend la fuite. Les forces de l'ordre finissent par stopper les deux fuyardes très rapidement, en bloquant leur véhicule avec leur voiture de police quelques centaines de mètres plus loin.

Ils demandent à la conductrice de souffler dans un éthylotest, pour vérifier son taux d'alcoolémie, mais celle-ci refuse. Quant à la passagère, elle se rebelle et donne des coups de pieds et des coups de poings aux policiers qui tentent de l'interpeller, selon le récit qu'en ont fait les agents dans leur procès-verbal. Un policier est légèrement blessé.

Injures racistes

Les policiers affirment par ailleurs avoir essuyé des injures à caractère raciste ("sales blancs"). Tous ces faits sont contestés par les deux femmes interpellées : elles nient toutes violences et toutes injures, précise le parquet de Dax.

Des analyses ont par ailleurs révélé que la conductrice était alcoolisée au moment des faits. Elle a fait l'objet d'une rétention de permis.

Après leur garde à vue, ces deux femmes ont été libérées ce dimanche et sont convoquées devant le tribunal correctionnel de Dax en février prochain pour être jugées.