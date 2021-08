Landes : emportés au large par le courant, surfeurs et sauveteurs ont dû être hélitreuillés

La houle s'est levée sur notre côte landaise depuis quelques jours créant de fortes vagues et avec elles, un océan plus dangereux. Sur la plage de Vieux-Boucau ce lundi matin, l'hélicoptère de la gendarmerie des Landes a du intervenir pour secourir une surfeuse, un bodysurfeur et les nageurs sauveteurs qui leur sont venus en aide.

A beaucoup plus de 300 mètres au large

Sur la plage de Vieux-Boucau à marée basse ce lundi matin, il y avait de très forts courants. Une surfeuse et, au même moment, un bodysurfeur qui avait perdu ses palmes dans les vagues, ont été emportés au large. Un bodysurfeur, c'est quelqu'un qui surfe les vagues sur le ventre, sans aucune planche.

En quelques minutes, les deux jeunes touristes de nationalité française ont été attirés vers le large par le courant. Très loin, "à beaucoup plus de 300 mètres du bord", raconte la cheffe du poste de secours de Vieux-Boucau. Impossible pour les victimes de revenir vers la plage.

Immédiatement, des nageurs-sauveteurs de la plage se jettent à l'eau et rejoignent la surfeuse et le bodysurfeur à la nage. Mais impossible, pour eux aussi, à cette distance du rivage et avec les courants, de revenir. Le poste de secours a donc fait appel à l'hélicoptère de la gendarmerie pour récupérer tout le monde au large. Les sauveteurs et les deux victimes ont été hélitreuillés. Tout le monde va bien mais la surfeuse et le bodysurfeur se rappelleront de cette très grosse frayeur.