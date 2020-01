Landes : endommagée, l'Estacade est inaccessible depuis novembre à Capbreton

Capbreton, France

Abîmée par les tempêtes de ces derniers mois, l'Estacade, célèbre jetée de Capbreton (Landes), est fermée au public depuis novembre. Aucune date n'est pour l'instant fixée pour sa réouverture, a appris France Bleu Gascogne auprès de la communauté de communes MACS, qui gère l'ouvrage.

"Depuis le mois de novembre, on a subi pas mal d'intempéries, à la fois des coups de vent et différentes tempêtes. On a fermé l'Estacade pour des raisons de sécurité dans l'attente des réparations nécessaires" précise Fabienne Fauré, responsable du service port et lac de MACS. En novembre c'est un pilier qui avait été arraché lors d'une tempête. En décembre, lors du passage de la tempête Fabien, c'est l'extrémité de la jetée qui a été endommagée, des poutres ont été brisées par la force de la houle.

"Les devis ont été réalisés, validés, mais je ne sais pas dans quel délai les entreprises vont intervenir. On espère une réouverture le plus tôt possible mais nous ne pouvons pas garantir que ce sera au cours du mois de janvier" explique Fabienne Fauré.

L'Estacade lors du passage de la tempête Fabien le 22 décembre 2019 - Chantal Bonnemayre

Construite sur décision de Napoléon III en 1858, l'Estacade est particulièrement exposée aux assauts de l'océan et subit régulièrement des dommages. Les derniers gros dégâts datent de 2008 : cette année-là 25 mètres de l'Estacade avaient été emportés par les flots, comme le rappelle ce site spécialisé : estacade.capbreton.free.fr