Sans nouvelles de sa mère depuis vendredi, la fille de la victime a contacté les pompiers ce lundi. Ils ont retrouvé la vieille dame de 85 ans morte dans son lit. Elle avait deux plaies à l'aine et les gendarmes ont retrouvé un couteau au sol. Une enquête a été ouverte.

Léon, France

Une vieille dame de 85 ans a été retrouvée morte chez elle à Léon ce lundi soir. Les secours ont été prévenus par une de ses filles qui n'avait plus de nouvelles de sa mère depuis vendredi. Les pompiers, en se rendant sur place, ont retrouvé la vieille dame décédée sur son lit. Elle avait deux plaies au niveau de l'aine et un couteau était au pied du lit.

Un enquête a été ouverte par le parquet de Dax

Pour l'instant aucune piste n'est privilégiée, homicide ou suicide. Les enquêteurs y verront sans doute plus clair ce mardi puisqu'une autopsie de cette vieille dame de 85 ans doit avoir lieu à Bordeaux.

C'est une des filles de la victime qui, n'ayant plus de nouvelles depuis vendredi de sa mère âgée et à la santé fragile, va prévenir les secours. Les pompiers vont se rendre sur place mais la maison est fermée de l'intérieur. Les secours arrivent à pénétrer dans la maison et dans une première chambre, ils découvrent la victime. Elle est alitée, morte. Depuis quand ? L'autopsie doit le déterminer. Mais forcément après le dernier coup de téléphone de sa fille qui avait eu sa mère vendredi.

Deux plaies à l'aine et un couteau au sol

Sur l'aine, la victime présente deux plaies, visiblement faites par une arme blanche. Or au pied du lit, les gendarmes retrouvent un couteau. L'arme a été saisie pour analyse. En continuant le tour de la maison, les pompiers vont aussi découvrir l'autre fille de la victime, dans une autre chambre. Elle a 47 ans, souffre d'une légère déficience mentale et au moment où les secours la découvre, elle est en pleine crise d'épilepsie. Suivie pour ça, cette femme n'aurait plus pris son traitement depuis quelques jours. Elle a été hospitalisée.

Les enquêteurs vont donc attendre les résultats de l'autopsie pour tenter de mieux comprendre ce qu'il s'est passé.