Landes : entre un et cinq ans de prison pour les auteurs de violences devant une boîte de nuit montoise

Le tribunal a voulu frappé fort. Entre 12 mois et 5 ans de prison ferme ont été prononcés ce mardi par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour des violences en réunion.

Six membres de la communauté des gens du voyage, âgés de 24 à 31 ans, ont en effet été condamnés, parce que le 25 septembre dernier, ils ont déclenché un déchainement de violence, et passé à tabac un vigile du Patxio de l'Osasuna, une boite de nuit montoise. Celui-ci finit d'ailleurs avec de graves blessures : quatre fractures au visage, une autre à la cheville, et de multiples contusions. Cinq autres personnes ont été blessées, par des coups de poing ou des jets de bouteilles.

Le quantum de leurs peines varie en fonction de leur degré d'implication dans les violences, que le tribunal a pu apprécier à la suite de la diffusion de trois vidéos, dont deux vidéos de caméra-surveillance, et une troisième filmée par un client.

Des casiers judiciaires très chargés

Les six prévenus sont des habitués des tribunaux. Ils ont tous des casiers judiciaires extrêmement chargés : vols, outrages, rébellions, violences aggravées, séquestrations... L'un a aussi une condamnation pour tentative de meurtre, l'autre est sur la liste noire de tous les établissements de nuit de Mont-de-Marsan. Ce qui explique la sévérité des peines prononcées, qui correspondent d'ailleurs à ce qu'avait demandé le parquet.

"Tous, à l'exception d'un seul, étaient en état de récidive, voire en état de récidive de récidive de violences", explique ainsi la vice-procureure du parquet de Mont-de-Marsan. "Ces personnes resteront plusieurs mois, plusieurs années en prison, et ne pourront plus de fait troubler les rues de Mont-de-Marsan", ajoute-t-elle. En coulisses, des membres des forces de l'ordre le disent : avoir ceux-là derrière les barreaux quelques temps, cela fera le ménage dans les rues de Mont-de-Marsan.

"Je ne sais pas si cette décision va pacifier les rues de Mont-de-Marsan", répond Me Frédéric Dutin, "mais je sais qu'en matière judiciaire, il y a un aspect négatif, c'est de vouloir jouer l'exemplarité". Son client est l'auteur des coups sur le vigile et donc celui qui a été le plus sévèrement puni, avec cinq ans d'emprisonnement. "Lorsqu'on veut envoyer des messages, il y a peut-être d'autres manières de le faire", ajoute-t-il. "Aujourd'hui, on a le répressif qui joue, mais peut-être qu'un autre aspect de compréhension aurait pu amener à des sanctions différentes, avec des accompagnements médicaux et des suivis après que les peines aient été exécutées", regrette l'avocat, qui envisage d'ailleurs de faire appel.

De jeunes pères de famille

Ils sont tous père de famille, l'un d'eux a même un bébé de 5 jours au moment des faits. Alors le président cherche à comprendre : "Pourquoi est-ce que vous recommencez à chaque fois ? Vous tenez à rester en prison ? Vous pensez à vos enfants ?" L'un des prévenus, à la grosse barbe noire, et au regard clair, semble même ému, un instant, à cette évocation. Mais aucun ne réussit à répondre à ces questions. Pourquoi ? "Je ne sais pas, je crois que c'est à cause de l'alcool que ça a dégénéré", bredouille l'un d'eux.

Les peines de prison sont assorties d'interdiction de port d'armes, d'inéligibilité, et pour deux d'entre eux des interdictions de séjour : interdiction de venir à Mont-de-Marsan pendant deux ans pour l'un, interdiction de séjourner dans les Landes pendant trois ans pour l'autre. En tout, ils devront aussi verser 10.500 euros d'amende aux victimes qui se sont constituées partie civile.