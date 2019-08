Landes - G7 : 2500 membres des forces de l'ordre à Seignosse, autant de touristes en moins

Drôle d'ambiance à Seignosse. La station balnéaire de la côte Sud à l'esprit surf accueille depuis près d'une semaine 2500 gendarmes français et policiers allemands et espagnols. Ils dorment dans un immense village vacances le temps du G7 à Biarritz. Ils ne sont pas la pour faire du tourisme.

Au bord de la plage à Seignosse, entre la plage des Estagnots et celle des Bourdaines, il y a le village vacances Belambra. Un immense village vacances qui, d'habitude à cette époque, accueille plus de 2000 touristes. Sauf qu'avec le G7 à Biarritz, les forces de l'ordre, françaises, allemandes et espagnoles, y ont pris leurs quartiers le temps du sommet. "Il fallait voir les Espagnols quand ils sont arrivés. Un monceau de voitures de police, gyrophares allumés, qu'est venu se garer sur le parking devant. Empêchant en plus tous les clients de se garer ...", raconte un commerçant voisin du village vacances.

On a jamais vu ça nous ici. "

Drôle d'ambiance en bord de plage dans cette station balnéaire de la côte Sud, plus habituée aux familles et aux surfeurs.

Là, devant le village vacances, il y a une voiture de gendarmerie garée sur le rond point. Trois gendarmes surveillent les allées et venues. Sur les petites routes qui longent les dunes ou qui passent à travers les forêts de pin, on croise des dizaines de véhicules de gendarmerie, de la guardia civil espagnole ou polizei, les allemands. Parfois, les gyrophares allumés. On voit les gens rapidement lâcher leur téléphone au volant quand ils croisent le chemin d'un convoi d'une douzaine de motard de la gendarmerie.

Une voiture de la police espagnole à gauche, un fourgon de la police allemande à droite à Seignosse. © Radio France - PF

Des commerçants très inquiets

Depuis près d'une semaine, ce sont donc près de 2500 membres des forces de l'ordre, selon le maire de Seignosse, qui ont pris leurs quartiers dans le village vacances Belambra. Elles font parties des 13 200 forces de maintien de l'ordre pour le G7 de Biarritz, soit près de 20% des effectifs qui dorment à Seignosse.

"Les gens se promènent en maillots de bain, ambiance vacances. Et on ressent cette pression."

Il y a un signe qui ne trompe pas et qui montre que la situation est un peu sous pression. La plupart des commerçants proches du village vacances n'acceptent de témoigner qu'anonymement. Mais tous disent la même chose. Les forces de l'ordre ne consomment pas ou presque. "Ils ont leur propre cantine pour manger matin, midi et soir", déplore une restauratrice. Et ils ont pris la place des touristes. Un vendeur compte : "On est à peu près à 150 clients en moins par jour. Pour le chiffre ? Entre moins 2000 et moins 3000 par jour."

"Pour nous ces deux semaines du mois d’août, représentent 23% de notre chiffre d'affaire", calcule aussi une restauratrice. Et là c'est vide, il y a gros soucis". Elle affirme avoir envoyé des courriers à la préfecture pour évoquer des indemnisations. Pour le moment sans réponse. Elle espère qu'en septembre elle recevra un document officiel lui demandant d'estimer ses pertes. "Je n'y crois pas une seconde".

Rappelons à propos de ce village vacances qui accueille les forces de l'ordre à Seignosse qu'un homme de 31 ans originaire de Seine-et-Marne sera jugé en septembre pour avoir écrit sur les réseaux sociaux : "on va cramer l’hôtel". Dans cette affaire, 4 personnes dont une Capbretonnaise avaient été placées en garde a vue en début de semaine. Tous avaient été relâchés sans poursuite judiciaire.