Landes : Gérald Darmanin sera présent à l'hommage rendu aux deux gendarmes tués dans un accident de la route

Il avait fait part de sa "profonde tristesse" sur les réseaux sociaux après l'accident. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera à Mont-de-Marsan mardi 18 avril pour assister à l'hommage qui sera rendu aux deux gendarmes tués après un accident de la route le 11 avril entre Sabres et Solférino. La cérémonie se déroulera à la caserne Maridor, à Mont-de-Marsan.

Un appel à témoins lancé

Les deux gendarmes, âgés de 25 et 59 ans, poursuivaient un automobiliste qui roulait trop vite quand ils ont percuté la remorque d'un tracteur. Le plus âgé est mort sur le coup. Le plus jeune, qui avait 25 ans, est mort le lendemain à l'hôpital.

Un appel à témoins a par ailleurs été lancé. Toute personne susceptible d'apporter un témoignage sur les circonstances de cet accident est invitée à contacter la gendarmerie au 05.58.06.01.08.