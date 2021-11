Landes : il achète de la drogue sur internet, il découvre pendant son audition qu'il s'est fait arnaquer

Un Landais a été arrêté avec sa compagne vendredi dernier pour trafic de stupéfiants. Il avait commandé de la résine de cannabis et ce qu'il pensait être des amphétamines. Mais il a découvert pendant son audition qu'il s'agissait en fait de caféine.

Ce couple pensait sans doute avoir trouvé la bonne combine. Ils commandent de la drogue, en l'occurrence de la résine de cannabis et des amphétamines sur le "dark web" - un internet caché, clandestin, où l'internaute est censé ne pas laisser de traces - et espèrent revendre leur marchandise à bon prix, mais ils se font en fait arnaquer.

Ces deux Landais d'une vingtaine d'années, qui vivent à la campagne, dans une commune autour de Mont-de-Marsan, ont en effet passé commande sur ce réseau parallèle pour plusieurs centaines d'euros et se font livrer chez eux, pensant passer inaperçu. Mais arrivés au centre de tri de la Poste, les deux colis sont positifs aux opiacés. Les douanes sont donc immédiatement saisies, puis les gendarmes et, malgré la commande passée sur le dark web, le couple est rapidement retrouvé et arrêté vendredi dernier.

De la banale caféine

Lors de leur audition, ils ont tous les deux reconnus les faits, expliquant vouloir revendre cette marchandise en une fois. En parallèle, des analyses sont en cours pour déterminer de quelles drogues il s'agit exactement. Il y a bien de la résine de cannabis, mais le reste est en fait... de la banale caféine. Ils ont donc été arnaqués et ne pourront pas se retourner contre le SAV, inexistant bien sûr, du dark web.

Le couple sera jugé en janvier prochain par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan.