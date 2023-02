Landes : il agresse un entraîneur du Stade montois football, il est condamné à 4 mois de prison

L'homme accusé d'avoir agressé un responsable du Stade montois football a été condamné mardi 28 février à quatre mois de prison par le tribunal de Mont-de-Marsan, une peine qui sera aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique.

Début octobre 2022, ce Landais de 36 ans a bousculé, menacé de mort et insulté cet éducateur du club, alors que celui-ci préparait un entraînement au bord du stade de l'Argenté, à Mont-de-Marsan. Son neveu de 15 ans n'avait pas été retenu pour jouer les matchs du championnat des U15, mais uniquement les matchs amicaux. Une broutille qui s'est transformée en agression physique et verbale.

Il présente ses excuses

Lui-même avoue à la barre qu'il ne comprend pas pourquoi il en est arrivé là. Cet homme explique que ce jour-là, il voit son neveu et sa sœur en pleurs. Il est très affecté, et il se rend sur le terrain pour avoir des explications. Sauf qu'il a le sentiment que l'entraîneur le prend de haut. Alors, il se met en colère, l'agrippe au col, l'insulte violemment, jusqu'à ce qu'un autre éducateur intervienne.

Survêtement et baskets grises, avec calme, il présente ses excuses. "Je regrette, surtout vu mon passé judiciaire", assure-t-il. Ce Landais, divorcé et père de deux jeunes enfants, a justement 18 mentions sur son casier judiciaire, principalement des condamnations pour vols, conduites sans permis, et usages de stupéfiants. Mais la dernière en date est une condamnation pour violences conjugales et menaces de mort.

"Ce passé judiciaire me choque"

"Est-ce que c'est le casier judiciaire de quelqu'un d'inoffensif monsieur ?", lui lance la présidente. "Non", avoue-t-il, "moi-même ce passé me choque". Et finalement, l'audience se termine sur un consensus, autour de cette déclaration du prévenu : "La violence n'a pas sa place sur un terrain de foot ou ailleurs dans la société."

En plus de sa peine de prison, ce Landais a l'obligation de travailler, de se soigner. Il a l'interdiction de paraître sur le terrain de football de l'Argenté à Mont-de-Marsan, où a eu lieu l'agression, ainsi que les terrains jouxtant celui-ci pendant un an. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec la victime durant une année. Enfin, il devra suivre un stage de citoyenneté dans les six mois qui sera à ses frais. Une condamnation qui suit en tous points les réquisitions du procureur de la République.