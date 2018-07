Lit-et-Mixe, France

C'est un jeu auquel se prêtent beaucoup de jeunes et d'enfants sur la plage, mais qui peut se révéler très dangereux. Un jeune homme de 20 ans a été enfoui sous le sable ce mercredi, sur la plage du Cap de l'Homy à Lit-et-Mixe, dans les Landes. Avec son groupe de copains, il était en train de creuser un trou, quand les parois de sable se sont effondrées sur lui.

Selon le maire de Lit-et-Mixe, ce groupe d'amis venu du Tarn-et-Garonne était en vacances. Ce mercredi après-midi, les jeunes se lancent dans un projet de construction de trous dans le sable. Les sept copains s'activent, et décident même de relier les trous par des galeries. L'accident se produit vers 17H30, un des jeunes creuse toujours plus profondément et les parois du passage s'effondrent. Un mètre de sable lui tombe dessus et il est impossible pour lui de ressortir. La panique est générale, ses amis, les sauveteurs et d'autres touristes arrivent finalement à l'extraire.

A l'arrivée des pompiers, l'état du jeune garçon est critique. Il est en arrêt cardio-respiratoire, mais les secours parviennent à faire repartir son cœur. Il est transporté par hélicoptère inconscient vers l'hôpital de Dax, aux alentours de 19H30.