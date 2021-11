Landes : il est jugé pour avoir lynché un livreur, juste après avoir été condamné pour une rixe au couteau

Il vient juste d'être condamné pour une rixe au couteau, et il était à nouveau jugé ce vendredi 19 novembre pour avoir roué de coups un livreur.

Ce jeune homme de 21 ans a été condamné en début de semaine pour une bagarre au couteau à la sortie du Joxabana, un bar du centre-ville de Mont-de-Marsan. Une affaire qui remonte au vendredi 12 novembre et pour laquelle il écope de quatre ans de prison, dont un avec sursis.

Une escalade de la violence

Il est d'ailleurs habitué des tribunaux. En effet, à peine âgé de 21 ans, il a déjà 14 mentions à son casier judiciaire pour des vols, des outrages, des agressions, qui commencent alors même qu'il est mineur. Visiblement, il suit une logique d'escalade de la violence, jusqu'à arriver à cette agression du 3 novembre dernier : au petit matin, il s'en prend à un livreur de médicaments, devant la pharmacie du Peyrouat à Mont-de-Marsan.

Il s'adonne alors à un véritable déchainement de violence avec des coups de pieds dans la tête, dans le ventre... Le livreur est "lynché", selon le terme employé par le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson. Et les attaques ne s'arrêtent pas, jusqu'à ce que, par chance, un témoin intervienne. Sinon, "il aurait très bien pu tuer ce livreur", assure Olivier Janson.

Le livreur souffre ainsi de nombreuses fractures, et les médecins lui prescrivent 42 jours d'incapacité totale de travail, ce qui est énorme dans ce type de dossier. Une agression extrêmement violente et en plus absurde, puisque le jeune homme ne donne aucune explication en garde à vue.

Procès renvoyé

Il était jugé ce vendredi en comparution immédiate, mais son avocate a demandé à ce que l'audience soit renvoyée pour préparer sa défense. Le jeune homme sera donc à nouveau jugé le 10 décembre prochain, et en attendant, il reste en prison.