Landes : il installe une balise GPS sur la voiture de son ex-compagne pour l'espionner

Un Landais d'une quarantaine d'années, habitant de Mimizan, est sorti jeudi 11 mai de garde à vue, et sera jugé en octobre prochain par le tribunal de Mont-de-Marsan, pour des faits de harcèlement. En effet, comme l'a expliqué le parquet de Mont-de-Marsan à France Bleu Gascogne, il est accusé d'avoir harcelé son ex-compagne pendant des mois, et d'avoir, entre autres, installé une balise GPS sur sa voiture, afin de l'espionner.

Comme la victime l'a raconté lors de ses auditions avec des enquêteurs, tout commence en octobre 2022. Le couple est séparé, et au début, elle constate que son ex-conjoint passe en voiture devant son domicile à maintes reprises. Puis, elle le soupçonne d'utiliser leurs trois enfants pour en savoir plus sur son agenda et ses allers et venues.

Les mots "pute" et "salope" tagués sur sa voiture

Mais il y a quelques semaines, alors qu'elle se trouve à Mont-de-Marsan, la voiture de cette femme est dégradée. Les mots "pute" et "salope" sont tagués sur la carrosserie du véhicule. Cette Landaise décide donc de porter plainte. C'est ainsi qu'une enquête est ouverte et qu'une balise GPS est retrouvée dans la voiture.

En garde à vue, l'homme d'une quarantaine d'années reconnaît avoir placé cette balise. En revanche, il assure qu'il n'y a pas eu de harcèlement. Ce Landais sera jugé en octobre prochain par le tribunal de Mont-de-Marsan. En attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne.