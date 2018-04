Insulter des gendarmes sur Facebook peut conduire devant les tribunaux : c'est ce qui va arriver à un Landais, convoqué dans les semaines à venir devant le tribunal correctionnel de Dax. Cet internaute est soupçonné d'avoir injurié les gendarmes sur le groupe Facebook "Les Routes Landaises", groupe qui a l'habitude de signaler la présence des radars ou des forces de l'ordre au bord de la route.

Si les gendarmes des Landes n'ont rien contre l'existence même de ce groupe, ils ont décidé de poursuivre ceux qui les insultent.

"Ce n'est pas le fait d'avoir signalé le positionnement des gendarmes qui pose problème mais le fait d'avoir insulté et outragé. Certains le font derrière un pseudo, mais nous sommes en mesure de les identifier" explique le colonel Christophe Triollet, commandant du groupement de gendarmerie des Landes, contacté par France Bleu Gascogne.

L'internaute, soupçonné d'être l'auteur de ces insultes, a donc été identifié, convoqué la semaine dernière à la gendarmerie. Il est poursuivi pour outrage à dépositaire de l'autorité publique et sera convoqué prochainement par le tribunal correctionnel de Dax. Il risque 15.000 euros d'amende et un an de prison.

Les gendarmes des Landes font savoir qu'ils enquêtent actuellement sur d'autres affaires d'insultes, et que les internautes concernés seront convoqués prochainement.