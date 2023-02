Landes : il lui arrache le nez avec les dents le jour de Noël

Cette femme avait accueilli l'homme chez elle, à Arengosse près de Morcenx-la-Nouvelle. Ils se connaissent depuis peu de temps. Il vient d'Allemagne, un pays qu'il a fui, car sa famille voulait le faire interner. Depuis, il mène une vie d'errance. Il passe par l'Italie, l'Espagne, le Portugal avant d'atterrir dans les Landes.

Le 25 décembre dernier, l'homme est seul et la femme l'invite au repas de Noël chez sa mère. Ils boivent chacun quelques verres, et tout se passe bien jusqu'au moment où ils décident de rentrer à la maison. Là, la femme allume un joint et selon le parquet de Mont-de-Marsan, l'homme devient enragé. Il se jette sur sa victime, il l'étrangle et... lui arrache le nez avec les dents.

La victime défigurée

La femme de 40 ans est aujourd'hui défigurée. Elle doit subir plusieurs opérations de chirurgie esthétique pour tenter de retrouver son visage.

Selon une expertise psychiatrique, l'homme souffre de schizophrénie, une pathologie qui n'a pas aboli son discernement le jour des faits, explique le rapport. C'est la raison pour laquelle il peut être jugé ce mardi 21 février par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan.