Landes : il provoque un incendie en pleine canicule, un octogénaire condamné à 5 mois de prison avec sursis

Un geste inconscient qui aurait pu avoir de terribles conséquences. Un homme de 80 ans a été condamné, jeudi 6 avril, à cinq mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de détention et de port d'arme par le tribunal de Mont-de-Marsan pour un incendie involontaire.

Le 18 août 2022, en pleine canicule, il déclenche accidentellement un incendie autour de sa maison, à Vielle-Soubiran. Un incendie qui brûlera six hectares de forêt, sans toucher la maison et heureusement, sans faire de blessé. À l'époque, l'octogénaire avait expliqué aux gendarmes qu’il avait mis le feu à un balai dont il voulait se débarrasser dans son barbecue, et que cela avait dégénéré.

Ce vieux monsieur qui se présente à la barre ne semble pas avoir conscience de la gravité des faits. Mince, dégarni, les cheveux gris, le visage flétri, les mains noueuses... Cet homme vit seul, il chasse, il pêche, et il avoue devant le tribunal boire tous les jours "un petit peu". C’est un petit filet de voix qui sort de sa bouche. Il n'a d'ailleurs pas grand-chose à dire, pas beaucoup d'explications à offrir au juge.

Il brûle un balai en plein "été cauchemardesque"

"Mais pourquoi avez-vous voulu brûler ce balai ?" demande le président. "Vous étiez à la déchetterie le matin même, pourquoi ne pas l'avoir jeté ?" L’homme hausse les épaules, sans réponse. Sauf que les pompiers qui sont intervenus ce jour-là assurent, de leur côté, qu’il y a eu plusieurs départs de feu autour de la maison, afin, c’est l’hypothèse, de brûler des mauvaises herbes. Et tout cela, alors que "nous vivons un été cauchemardesque, avec des méga-feux en Gironde" et des départs d’incendies tous les jours dans les Landes, rappelle la procureure de la République. "Même s’il ne regarde pas les informations à longueur de journée, il ne pouvait pas ignorer tout cela", souligne-t-elle.

"Cet homme ne semble pas avoir conscience de la gravité de ses actes", ajoute-t-elle. Ce qui explique que, en plus de la peine de prison avec sursis, elle demande une interdiction de port d’arme, "car cela interroge que ce monsieur chasse toujours."

En complément de sa condamnation, ce Landais devra rembourser les dommages matériels causés par l'incendie, soit plus de 18.000 euros, ainsi que 1.000 euros de préjudice moral pour les deux parties civiles.